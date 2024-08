Mercato Milan, Gazzetta: "Bennacer con la valigia. Solo così può partire l’affondo per Koné"

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Bennacer con la valigia. Solo così può partire l’affondo per Koné". Come ha ammesso anche Zlatan Ibrahimovic due giorni fa, i rossoneri stanno seguendo con grande interesse Manu Koné del Borussia Mönchengladbach. Ma prima di tentare l'affondo decisivo con i tedeschi, che valutano il francese 20 milioni di euro, servono delle cessioni.

In questi ultimi giorni si parla molto degli addii di Kalulu e Adli, ma le loro partenze non basterebbero: per fare spazio a Koné nella lista per la Serie A, è infatti necessaria anche la cessione di un altro giocatore e l'indiziato numero uno è Ismael Bennacer. Su lui c'è sempre l'interesse di alcuni club dell'Arabia Saudita. L'algerino ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.