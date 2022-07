Mercato Milan, Gazzetta: "De Ketelaere a oltranza. Ibra il prossimo annuncio"

MilanNews.it

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "De Ketelaere a oltranza. Ibra il prossimo annuncio". Sono molto frequenti i contatti tra il club rossonero e il Bruges per il giovane belga che in via Aldo Rossi viene visto come il rinforzo perfetto per la trequarti. Il Diavolo è in attesa di una risposta dopo la sua ultima offerta. Intanto, a giorni è attesa l'ufficialità del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic per un'altra stagione.