Mercato Milan, Gazzetta: "De Ketelaere a tutti i costi. Per la difesa pista Tanganga"

MilanNews.it

"De Ketelaere a tutti i costi. Per la difesa pista Tanganga": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport sul mercato del Milan. Il preferito per la trequarti è sempre il belga, con i rossoneri che sono in attesa della risposta del Bruges alla loro offerta da 30 milioni di euro. Per rinforzare la trequarti, nel mirino ci sarebbe invece Japhet Tanganga del Tottenham, operazione che Maldini e Massara vorrebbero eventualmente fare solo in prestito.