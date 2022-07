Mercato Milan, Gazzetta: "E adesso avanti per il difensore: Tanganga resta in pole"

MilanNews.it

In merito al mercato del Milan, che è vicino a chiudere per Charles De Ketelaere, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "E adesso avanti per il difensore: Tanganga resta in pole". I rossoneri devono chiudere un colpo in entrata anche in difesa e in pole c'è sempre Japhet Tanganga, 23enne difensore centrale del Tottenham: il giocatore ha già detto sì al trasferimento a Milanello, ma va ancora trovata la formula giusta con gli Spurs (il Diavolo punta al prestito con diritto di riscatto, gli inglesi vogliono l'obbligo a circa 20 milioni di euro).