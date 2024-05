Mercato Milan, Gazzetta: "Feyenoord su Simic, rinnovo più complicato"

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Feyenoord su Simic, rinnovo più complicato". Il centrale della Primavera rossonera, che in questa stagione ha collezionato anche alcune presenze in prima squadra, segnando anche un gol nella gara di esordio, è finito nel mirino degli olandesi che puntano forte su di lui e sono pronti a dargli fin da subito una chance importante con la squadra dei "grandi".

Simic ha il contratto in scadenza con il Milan nel 2025 e per il momento il suo rinnovo non è ancora di attualità in via Aldo Rossi. L'inserimento del Feyenoord potrebbe complicare ancora di più questa vicenda e così il Diavolo rischia di perdere il giovane centrale che è nella lista allargata dei convocati della Serbia per il prossimo Europeo.