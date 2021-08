Mercato Milan, Gazzetta: "Florenzi, si tratta. Via libera al '10' Adli appena esce Castillejo"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Florenzi, si tratta. Via libera al '10' Adli appena esce Castillejo". C'è ottimismo per l'arrivo del terzino della Roma, ma intanto i rossoneri trattano anche con il Bordeaux per Yacine Adli. Prima però il Diavolo vorrebbe chiudere la cessione di Castillejo che è finito nel mirino del Getafe.