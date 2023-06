Mercato Milan, Gazzetta: "Il Diavolo che verrà. Openda, Loftus-Cheek: dopo il colpo Kamada altri muscoli e gol"

MilanNews.it

In merito al mercato estivo del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Il Diavolo che verrà. Openda, Loftus-Cheek: dopo il colpo Kamada altri muscoli e gol". In via definizione l'arrivo a zero del giapponese, i rossoneri sono pronti a fare nuovi innesti a centrocampo con Loftus-Cheek del Chelsea sempre in cima alla lista delle preferenze e in attacco dove potrebbero arrivare sia Openda del Lens che Arnautovic del Bologna. Oggi è atteso un vertice per parlare delle strategie di mercato tra la proprietà (Cardinale) e l'area tecnica (Maldini e Massara).