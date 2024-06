Mercato Milan, Gazzetta: "Nuovi contatti per Fofana, ma anche la Juve è in corsa"

Il mercato del Milan si sta accendendo sempre di più anche se, fino a questo momento, non è stato sparato nessun fuoco d'artificio. L'obiettivo principale della dirigenza rossonera è quello di trovare una quadra per Joshua Zirkzee e soprattutto con il suo agente Kia Joorabchian che chiede 15 milioni di commissioni, troppi per i gusti del club rossonero. Intanto da via Aldo Rossi si lavora sul terzino destro ma anche sul centrocampista difensivo: ed è proprio su questo ultimo ruolo che si concentra la Gazzetta dello Sport stamattina.

Così titola la rosea oggi in edicola: "Nuovi contatti per Fofana, ma anche la Juve è in corsa". Un candidato serio è Youssouf Fofana, 25enne del Monaco e della Nazionale francese destinato a lasciare il Principato nel corso di quest'estate come da lui stesso annunciato. Il calciatore va anche in scadenza nel 2025 il che potrebbe garantire un prezzo leggermente al ribasso rispetto a quello reale di cartellino. Negli ultimi giorni si sono registrati nuovi contatti. Sul giocatore ci sono anche Juventus e Atletico Madrid ma è probabile che aggiornamenti concreti si avranno al termine dell'Europeo.