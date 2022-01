Mercato Milan, Gazzetta: "Un tesoretto per la difesa: Botman resta il preferito, ma il prezzo è troppo alto"

In merito al mercato di gennaio del Milan, sempre alla ricerca di un difensore centrale, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Un tesoretto per la difesa: Botman resta il preferito, ma il prezzo è troppo alto". Il primo nome della lista di Maldini e Massara è sempre l'olandese, ma il Lille continua a chiedere oltre 30 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dal club di via Aldo Rossi nonostante abbia l'ok di Elliott per investire per un acquisto anche a titolo definitivo.