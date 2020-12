Mercato Milan: il punto del CorSera sulle mosse del club

Il Corriere della Sera si sofferma sulle strategie future del club rossonero. Un Milan che vola in campionato - scrive il noto quotidiano - e procede in maniera spedita in Europa non può che agevolare i discorsi aperti in chiave di mercato. I risultati certificano che il progetto avviato da Maldini e Massara è credibile e funzionante: un’arma nei colloqui per i rinnovi con Donnarumma e Calhanoglu (il suo procuratore è atteso a Milano prima di Natale) e per convincere Thauvin a trasferirsi al Milan nel giugno prossimo, quando scadrà il contratto con il Marsiglia.