Mercato Milan, il QS in prima pagina: "Anche Rabiot e Arda Guler fra gli obiettivi"

L'attaccante resta la priorità assoluta del Milan per questo calciomercato estivo, ma la dirigenza rossonera starebbe lavorando su più fronti per regalare a Paulo Fonseca una squadra completa e competitiva in vista della prossima stagione.

A conferma di questo il fatto che il Diavolo starebbe provando a portare a Milanello non solo Youssouf Fofana, ma anche altri due giocatori che potrebbero cambiare un po' l'umore dalle parti della Milano rossonera, considerato il fatto che stiamo comunque parlando di nomi importanti. Stando infatti a quanto titolato questa mattina in prima pagina da il QS, "Cantiere aperto per Fonseca. Anche Rabiot e Arda Guler fra gli obiettivi".