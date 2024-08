Mercato Milan, il QS: "Piace Manu Koné. Ma ci sono troppi esuberi"

La fine del calciomercato è finita, con il Milan che in questo ultimo giorno cercherà di puntellare la rosa di Paulo Fonseca lì dove ce ne fosse il bisogno. Chiuso l'arrivo di Abraham, sempre attuale dalle parti di via Aldo Rossi il nome di Manu Koné, centrocampista classe 2001 in uscita dal Borussia Monchengladbach.

Quella che porta al francese è una pista che il Milan sta percorrendo da diverse settimane, ma a neanche 24 ore dalla chiusura della finestra estiva di trasferimenti risulta essere piuttosto complicato anche solo immaginare Koné con la maglia rossonera indosso, visto che chi doveva lasciargli il posto in rosa non è, almeno per il momento, uscito.

E questa mattina in apertura il QS ha proprio parlato di quest'operazione del Milan titolando: "Piace Manu Koné. Ma ci sono troppi esuberi" (Bennacer).