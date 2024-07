Mercato Milan, la Gazzetta titola: "L’Arabia chiama Adli. In fascia si riaccende Emerson"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "L’Arabia chiama Adli. In fascia si riaccende Emerson". Dall'Arabia Saudita è arrivata un'offerta per Yacine Adli, dalla cui eventuale cessione il Diavolo vorrebbe incassare 15-20 milioni di euro, soldi che verrebbero poi utilizzati per chiudere altri colpi in entrata.

Dopo qualche giorno in cui si era raffreddata, ora è tornata d'attualità la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal, terzino destro brasiliano per il quale il Milan ha già presentato un'offerta di poco superiore ai 10 milioni di euro. I rossoneri attendono segnali da Londra ed in particolare il sì degli Spurs.