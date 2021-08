Mercato Milan, la Gazzetta titola: "Occasione Ilicic"

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Occasione Ilicic". Lo sloveno, che ha un contratto fino al 2023 (con opzione per il 2024), è in uscita dall'Atalanta che nelle ultime ore ha aperto al prestito oneroso. I rossoneri lo vogliono per rinforzare la trequarti, ma non hanno intenzione di investire grandi cifre per il suo cartellino. Le due società continuano a trattare, nel frattempo Ilicic non è stato convocato da Gasperini per l'amichevole contro il West Ham.