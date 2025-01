Mercato Milan, Tuttosport: "Assalto a Rashford: il momento della verità"

vedi letture

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Assalto a Rashford: il momento della verità". Tra oggi e domani sono attese novità importanti sulla trattativa per il possibile sbarco in rossonero dell'attaccante del Manchester United, che ha comunque diverse pretendenti. Qualora il Diavolo dovesse andare deciso su di lui, in automatico tramonterebbe la pista che porta a Kyle Walker del Manchester City perchè i rossoneri possono tesserare un solo giocatore inglese.

Intanto si è sbloccata la trattativa per il passaggio di Noah Okafor dal Milan al Lispia: i due club hanno trovato un accordo definitivo per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Negli ultimi giorni c'erano stati degli intoppi burocratici che ora però sono stati risolti e oggi il giocatore svizzero è atteso in Germania per le visite mediche e la firma sul contratto.