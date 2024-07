Mercato Milan, Tuttosport in prima pagina: "Pavlovic c'è. Milan, ora Emerson"

Il Milan è al lavoro per regalare a Paulo Fonseca altri rinforzi in questo calciomercato, uno dei quali praticamente imminente. Stando a quanto riportato questa mattina in prima da Tuttosport, infatti, il club rossonero ha praticamente chiuso per l'arrivo in Serie A del difensore serbo Strahinja Pavlovic, il quale nella serata di ieri è stato anche avvistato a Milano insieme al suo agente per sottoporsi nelle prossime ore a visite mediche e firma che lo farà diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.

Definiti gli ultimi dettagli relativi allo sbarco in rossonero dei Pavlovic, il Milan si dedicherà interamente al terzo colpo di questo calciomercato, ovvero Emerson Royal. Il grave infortunio di Alessandro Florenzi ha infatti costretto il Diavolo a stringere i tempi per il terzino brasiliano, col quale ci sarebbe una bozza di accordo praticamente da mesi.

Il principale ostacolo a questa trattativa è sempre stato il Tottenham e le sue richieste, ma negli scorsi giorni gli Spurs avrebbero allentato la presa facendo aumentare di tanto la fiducia dalle parti di via Aldo Rossi.