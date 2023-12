Mercato Milan, Tuttosport: "La cessione di Krunic per poter permettersi l’ingaggio di Miranda"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "La cessione di Krunic per poter permettersi l’ingaggio di Miranda". Da tempo i rossoneri hanno messo gli occhi sul terzino del Betis che a giugno andrà in scadenza di contratto e dunque si muoverà a parametro zero. Non è un mistero, però, che il Diavolo vorrebbe fare un tentativo per anticipare il suo arrivo a gennaio, anche se per ora il club spagnolo non ha dato grandi segnali di apertura.

Un "aiuto" al Milan potrebbe però arrivare dalla possibile cessione di Rade Krunic al Fenerbahçe: con l'addio del bosniaco, infatti, nelle casse rossonere potrebbero arrivare un po’ di liquidità per pagare un indennizzo al Betis. Nei prossimi giorni, si attendono novità su questo fronte, anche se va detto che in via Aldo Rossi le priorità sul mercato di gennaio sono un difensore centrale e un attaccante.