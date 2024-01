Mercato Milan, Tuttosport: "No Demiral, la difesa non cambia"

In merito al mercato del Milan, Tuttosport titola così stamattina: "No Demiral, la difesa non cambia". Nelle ultime ore, si è parlato di un tentativo dei rossoneri di prendere in prestito Merih Demiral dall’Al Ahli, ma l'idea è durata poco visto che l’ex Atalanta e Juventus guadagna una cifra molto alta.

Salvo clamorose sorprese, il mercato di gennaio in entrata del Milan è chiuso. Dunque non arriverà un altro difensore centrale visto che non ci sono novità anche sugli altri potenziali obiettivi come Brassier del Brest, Lenglet dell'Aston Villa (gli inglesi non hanno dato l'ok a chiudere con sei mesi di anticipo il prestito dal Barcellona) e Kiwior dell'Arsenal (i Gunners non hanno aperto alla sua cessione in prestito).