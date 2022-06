MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In arrivo nei prossimi giorni a Milano, Divock Origi è il primo acquisto della nuova stagione rossonera. L'attaccante belga, considerato leggenda del Liverpool, sfiderà gli altri attaccanti in Italia. Tuttosport, in edicola questa mattina, titola così: "Origi parte da zero. Dalla panchina a Liverpool alla sfida a Vlahovic e Lukaku".