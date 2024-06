Mercato Milan, Tuttosport: "Pressing all’inglese per l’obiettivo Zirkzee"

vedi letture

"Pressing all’inglese per l’obiettivo Zirkzee": titola così questa mattina Tuttosport in merito alle mosse di mercato del Milan che è in pressing su Joshua Zirkzee, da tempo primo obiettivo per l'attacco. I rossoneri sono pronti a pagare al Bologna la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, mentre a Londra continua il lavoro di Moncada con l’agente dell’olandese al fine di limare la pesante commissione da 15 milioni.

Questa sarà la settimana in cui il Milan annuncerà Fonseca come nuovo allenatore, ma la speranza della dirigenza è che non sia l’unico colpo. Kia Joorbachian, agente di Zirkzee, è però un osso e dunque non è mai facile trattare con lui. Per questo, il Diavolo sta tenendo vive anche piste alternative, come quelle che portano a Gimenez, Guirassy e David.