Mercato Milan, Tuttosport: "Stallo Dalot, è accelerata su Odriozola"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul mercato del Milan per la fascia destra di difesa: "Stallo Dalot, è accelerata su Odriozola". Il Manchester United non apre al prestito per il portoghese e così i rossoneri potrebbero decidere di andare all'assalto del terzino del Real Madrid per prenderlo in prestito con diritto di riscatto.