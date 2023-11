Mercato Milan, Tuttosport: "Thiaw ko. Badiashile a gennaio?"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Thiaw ko. Badiashile a gennaio?". L'infortunio rimediato dal difensore tedesco contro il Borussia Dortmund è piuttosto serio: severa lesione al bicipite femorale, starà fuori almeno due mesi. E così il Diavolo sarà costretto a tornare sul mercato a gennaio vista l'emergenza in difesa (out a lungo anche Kalulu e Pellegrino).

Il nome più caldo al momento è quello di Badiashile del Chelsea, il quale sta giocando poco e potrebbe andare via in prestito. Nelle scorse settimane si è parlato spesso di Kelly, ma il Bournemouth ha alzato il muro e non lo darà via durante il mercato invernale. Escluso il ricorso a uno svincolato: per ora è stato promosso Simic dalla Primavera.