Mercato protagonista, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani

Il calciomercato è l'assoluto protagonista in questi giorni delle prime pagine dei principali quotidiani italiani. Anche oggi si parla tanto delle possibili idee rossonere, nonostante il Milan di fatto non abbia fatto registrare nessuna operazione significativa nè in uscita nè in entrata. Alla vigilia di Juventus-Milan, però, si comincia anche a parlare del big match di Torino, così importante per le sorti delle due squadre in questa stagione.

La Gazzetta dello Sport parla di mercato e anzi avanza un nuovo nome per il Diavolo: "Ideona Milan. Conceicao vuole Joao Felix". E poi nel sottotitolo viene aggiunto il legame con un'altra operazione al momento in standby: "Se Rashford dice no, c'è il portoghese. Attesa per Walker". Il Corriere dello Sport non fa nessun accenno al Milan, nè in ottica trattative nè per quanto riguarda il calcio giocato. Su Tuttosport, in taglio laterale, si parla invece di Tammy Abraham. Questo il titolo proposto: "Abraham, l'anti Juve che vede i fantasmi". Nel sottotitolo si legge: "L'eroe di Supercoppa domani sostituirà Morata: è in prestito e deve guadagnarsi la conferma, mentre Rashford incombe".