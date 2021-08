Mercato rossonero, Gazzetta: "Doppio sprint: Milan e Florenzi viaggiano spediti, si tratta per Adli"

In merito alle prossime mosse di mercato rossonero, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Doppio sprint: Milan e Florenzi viaggiano spediti, si tratta per Adli". Il terzino in uscita dalla Roma viole il Diavolo, ma va ancora sciolto il nodo della formula del suo trasferimento. Il club di via Aldo Rossi fa poi sul serio anche per Yacine Adli del Bordeaux.