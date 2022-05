Mercato rossonero, Tuttosport: "Brekalo e il Milan, ritorno di fiamma. Piaceva già a Boban"

MilanNews.it

In merito ai possibili movimenti di mercato in estate dei rossoneri, l'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Brekalo e il Milan, ritorno di fiamma. Piaceva già a Boban". In via Aldo Rossi si stanno interrogando sull'eventuale riscatto di Messias dal Crotone. Intanto, per la trequarti, torna di moda il nome di Josip Brekalo, giovane attaccante del Wolfsburg in prestito al Torino che ha già comunicato di non voler restare in granata in quanto vuole giocare in una squadra che parteciperà alla prossima Champions League. Il croato era già finito nel mirino del Diavolo nell'estate 2019 quando in società c'era il connazionale Zvonimir Boban.