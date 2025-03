Messaggio social del 10. Il QS: "Leao compatta il Milan in crisi"

Nella giornata di ieri, a 24 ore dall'ennesima sconfitta in campionato, Rafael Leao è intervenuto sui propri canali social postando una foto insieme ai compagni di squadra scrivendo: "Purtroppo siamo noi contro tutto e tutti. Lavoriamo per tornare ad ottenere risultati positivi e il gruppo continuerà ad essere più unito che mai!".

Un messaggio chiaro in vista di un finale di stagione che si pronostica essere rovente per un Milan sempre più giù in classifica e lontano da quello che era il suo obiettivo minimo: il quarto posto. Il QS ha però interpretato positivamente l'intervento social del numero 10, titolando in prima pagina "Leao compatta il Milan in crisi", anche se qualcuno ci ha visto una vena polemica in quelle parole.