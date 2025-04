Milan, a chi gli sta vicino Maignan ha detto che ha voglia di tornare subito in campo

Lo scontro con Alex Jimenez è stato durissimo, ma per fortuna non ha avuto conseguenze: Mike Maignan sta bene, gli esami a cui si è sottoposto subito venerdì sera hanno dato tutti esito negativo e ieri mattina è stato dimesso dall'ospedale di Udine dove per precauzione aveva passato la notte sotto osservazione. Ora il francese dovrà stare a riposo assoluto fino a martedì quando ha in programma dei controlli medici, poi potrà pian piano tornare ad allenarsi.

Quanto potrà tornare in campo?

A chi gli sta vicino ha detto che ha grande voglia di tornare subito in campo per lasciarsi definitivamente alla spella la complicata notte di Udinese. La sua presenza tra i pali della porta milanista domenica prossima a San Siro contro l'Atalanta non è a rischio, così come quella nel successivo impegno, cioè il derby valido per la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Lo riferisce il Corriere della Sera.