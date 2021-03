Milan a Manchester, Tuttosport: "Ritorno al passato per lanciarsi nel futuro"

In Europa League come se fossero prove generali di Champions. Come sottolinea Tuttosport, Manchester-Milan deve essere "un ritorno al passato per lanciarsi verso il futuro", con un obiettivo fisso per i rossoneri: ritornare nell’Europa che conta davvero. Sfide come quella di stasera sono utili a forgiare un gruppo che punta a rientrare nella competizione europea più importante. Le due gare con lo United dimostreranno quanto vale il Milan, ma anche a che punto è arrivato il processo di crescita di cui spesso parla Pioli.