Milan a misura europea. Tuttosport: "Fonseca preferisce la coppa"

In questa stagione il Milan si sta dimostrando essere una squadra a misura europea, ed in qualche modo lo stesso Paulo Fonseca l'ha lasciato intendere nella conferenza stampa post partita del Bernabeu quando ha detto che è più difficile giocatore in campionato contro squadre contro il Monza che in Champions League per l'appunto.

Riprendendo un libro pubblicato nel 2009 proprio da Carlo Ancelotti, dal titolo "Preferisco la coppa", questa mattina Tuttosport ha titolato: "Milan, Fonseca preferisce la coppa", perché la formazione rossonera potrà pure aver perso contro Liverpool e Bayer Leverkusen, ma oggi ha compiuto l'impresa di aver battuto il Real Madrid, di essere salita a 6 punti ed in piena zona playoff, con la possibilità di ambire ad un posto fra le prime 8 considerato il calendario favorevole.