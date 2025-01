Milan a rapporto dalla dirigenza dopo Zagabria. La Gazzetta: "Inferno rossonero"

vedi letture

La sconfitta di Zagabria ha lasciato il segno, e lo confermano gli incredibili movimenti di mercato registrati ieri pomeriggio dalle parti di Casa Milan. La dirigenza rossonera aveva intenzione di dare una scossa a tutto l'ambiente, anche perché in Croazia è stato forse raggiunto il punto più basso di tutta la stagione.

Tutti in discussione, nessuno escluso, compreso l'allenatore, che a quanto pare potrebbe giocarsi al derby il suo futuro sulla panchina del Milan. In merito a questa incredibile rivoluzione in atto, La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Inferno rossonero", rifacendosi anche alla visita di Milanello di Ibrahimovic, Moncada e Furlani, che non hanno fatto alcun discorso alla squadra, ma parlato con alcuni dei senatori del gruppo per mandare un messagio chiaro in vista del derby.