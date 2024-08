Milan, altra punta cercasi. Tuttosport: "E si riapre Saelemaekers-Abraham"

vedi letture

La disfatta di Parma ha messo ulteriormente in luce il fatto che la "coppia" composta da Noah Okafor e Luka Jovic non è in grado di prendersi sulle spalle l'attacco del Milan quando c'è il bisogno, visto che i due hanno dimostrato di essere più incisivi, e decisi, quando schierati a partita in corsa.

Questo è dunque un problema per il Milan, che in questi ultimi giorni di calciomercato sarebbe alla ricerca di un vice Morata all'altezza del ruolo. Nella serata di ieri è tornato in auge il nome di Tammy Abraham, il cui trasferimento al West Ham è burrascosamente rallentato. A confermarlo questa mattina anche Tuttosport, che facendo un poco il punto sulle entrate del Milan, soffermandosi sul discorso relativo al possibile approdo in rossonero dell'inglese, è tornato a parlare anche della possibilità di scambio con la Roma che vedrebbe coinvolto anche Saelemaekers: "De Rossi ha bisogno di un esterno a sinistra, il Milan si è reso conto di avere la necessità di un'alternativa più valida a Morata e così i due club sono tornati a parlare".