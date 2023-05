Milan, attacco da ricostruire. La Gazzetta in apertura: "Sale Scamacca"

MilanNews.it

Nell'edizione uscita questa mattina in edicola la Gazzetta dello Sport comincia a tirare fuori qualche nome per il mercato estivo del Milan, specialmente per il reparto offensivo che sembra il più bisognoso. La rosea scrive così in prima pagina, in taglio laterale: "Milan, c'è una attacco da ricostruire. Sale Scamacca". Un ritorno di fiamma, dunque, il nome di Gianluca Scamacca che nella stagione in corso ha giocato per il West Ham non riuscendo a trovare continuità.