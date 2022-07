Milan, ci siamo per il rinnovo di Ibra. Gazzetta: “Entro settimana prossima l’annuncio”

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è pronto a prendere in mano una penna e firmare il nuovo contratto con il Milan. Per ora osserva la situazione dalla Svezia ma entro 7-10 giorni tornerà rossonero, entro sette giorni sarà di nuovo 2020. Il dialogo è stato meno semplice e scontato di quanto si sia ipotizzato ma ora ci siamo. In questa settimana, o all’inizio della prossima, è in programma un annuncio e sì, c’è già chi lavora ai video celebrativi.