Milan-Como a Perth. Il CorSport: "L'Esecutivo Uefa prende tempo"
Milan-Como, match valido per la 24esima giornata di Serie A Enilive in programma il prossimo 8 febbraio 2026, si potrebbe giocare a Perth, in Australia, a oltre 13mila chilometri da San Siro. Il tutto perché l'impianto milanese sarà occupato per l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali, motivo per il quale il Presidente della Lega Simonetti ha parlato di questa soluzione più come un'esigenza piuttosto che di un capriccio.
A tal proposito si aspettava ieri una risposta definitiva in merito a questa possibilità, ma come riportato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport "L'Esecutivo Uefa prende tempo", rinviando così di almeno un paio di settimane un giudizio importante.
