Primo colpo di mercato - a parametro zero - del Milan. I rossoneri sono pronti a tesserare il giovanissimo terzino del Lione, Pierre Kalulu, "di cui si parla un gran bene", scrive questa mattina il Corriere della Sera. Il ragazzo è in scadenza di contratto con il club francese e nei prossimi giorni firmerà il contratto che lo legherà alla società di via Aldo Rossi.