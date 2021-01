Milan, Corriere della Sera: "Mandzukic scalpita"

Il Corriere della Seria si sofferma su Mandzukic in vista della gara di sabato con l’Atalanta. Il croato scalda i motori: ieri ha giocato 60 minuti nella prima partitella con i compagni (un test contro la Primavera), dimostrando di essere in buona condizione. Deve ovviamente ritrovare il ritmo partita (è fermo quasi da un anno), ma dallo staff assicurano che non ci vorrà molto: un paio di settimane e sarà al top. Pioli intanto è sempre più convinto di portarlo in panchina contro l’Atalanta.