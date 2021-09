Milan, Corriere della Sera: "Niente scherzi del Diavolo"

"Niente scherzi del Diavolo", titola il Corriere della Sera parlando, ovviamente, del match di Champions League contro l'Atletico Madrid di Simeone. Dopo la sconfitta con il Liverpool, il Milan ha bisogno di una vittoria per non complicare il cammino nel girone: "Stasera non si può sbagliare - scrive il quotidiano - servono i tre punti per tenere vivo il sogno". Pioli è carivo: "Siamo pronti a fare una gara di altissimo livello", ha affermato ieri in conferenza stampa.