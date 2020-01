L’edizione odierna del Corriere della Sera pone l’accento su David Han Li, dopo le dichiarazioni rilasciate a Forbes dall’ex braccio destro di Yonghong Li. Sono davvero tanti i misteri della gestione cinese del Milan (che l’intervista ovviamente non chiarisce). Uno su tutti: com’è stato possibile investire 698 milioni tra acquisto e aumenti di capitale per poi perdere tutto per il mancato versamento di 32 milioni.