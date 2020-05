Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina all’infortunio di Ibrahimovic. "Milan, angoscia per Ibra", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi si chiede: "La stagione è finita?". Sempre in taglio basso leggiamo: "Infortunio in allenamento per Zlatan, forte dolore al polpaccio dopo uno scatto. Oggi gli esami: si teme una lesione seria".