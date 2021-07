Milan, Corriere dello Sport: "C'è Bakayoko con Giroud"

Il Milan è interessato a Bakayoko, giocatore in uscita dal Chelsea. Come riporta il Corriere dello Sport, i Blues potrebbero estendere unilateralmente il contratto del francese (in scadenza nel 2022), come già successo con Giroud. Una mossa che andrebbe a complicare un’eventuale operazione. I rossoneri aspettano novità da Londra, dove Giroud dovrebbe forzare la mano per liberarsi gratuitamente.