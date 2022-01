Milan, Corriere dello Sport: "C'è Tonali, che duello con Loca!"

“C’è Tonali, che duello con Loca!”, titola il Corriere dello Sport in vista della partita contro la Juventus. “Fuori per squalifica con lo Spezia - scrive il quotidiano romano -, vuole regalarsi una grande serata. Tre recuperi importanti per il Milan. Insieme con il mediano rientrano Romagnoli al centro della difesa e Bennacer, che sarà la carta di riserva”. Sempre in tema di formazione, “Calabria è favorito su Florenzi”.