Milan, Corriere dello Sport: "Giroud torna negativo: ora spera"

"Giroud torna negativo: ora spera", titola il Corriere dello Sport. Il francese cerca di bruciare i tempi dopo aver smaltito il Covid: alla vigilia della sfida con la Lazio - scrive il quotidiano romano - Olivier otterrà il via libera per tornare in campo dopo e rivedrà i compagni a Milanello. Oggi si sottoporrà a tutti gli esami previsti dal protocollo federale per riprendere l'attività agonistica, poi cominceranno i test sul campo. Si tratta di verifiche cruciali per capire se domani sera potrà andare almeno in panchina.