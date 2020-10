Milan, Corriere dello Sport: "Ibra in campo: vuole il derby"

Meno sei alla partitissima della quarta giornata di campionato, ovvero la stracittadina di Milano. Le due squadre si preparano al big match sperando che il Covid non crei altri problemi. Il Milan ha tirato un bel sospiro di sollievo per il recupero del suo totem: "Ibra in campo: vuole il derby", titola il Corriere dello Sport, che, sempre in prima pagina, soffermandosi poi sui nerazzurri di Conte, aggiunge: "Inter, tutti negativi nel maxi-ritiro".