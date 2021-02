Milan, Corriere dello Sport: "Prove di maturità in un febbraio di fuoco"

Prove di maturità in un febbraio di fuoco". Lo scrive il Corriere dello Sport parlando del Milan. "Crotone e Spezia Pioli - si legge a pagina 17 - partite da non sbagliare prima della doppia sfida europea contro la Stella Rossa e gli scontri diretti in campionato con Inter e Roma. La squadra di è stata rafforzata in ogni reparto. L’arrivo di Mandzukic sposta l’asticella degli obiettivi rossoneri che vanno ormai oltre il campionato".