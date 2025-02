Milan, difficile recuperare Loftus-Cheek e Walker per Bologna e Lazio

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Sergio Conceiçao, oggi il Milan si ritroverà a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista dei prossimi due scontri diretti per la corsa Champions League in programma questa settimana: giovedì è in programma il recupero del match contro il Bologna che era stato rinviato lo scorso 26 ottobre per maltempo, mentre domenica sera a San Siro arriva la Lazio, anche lei in piena lotta per il quarto posto.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, oggi a Milanello verrà fatto pure il punto sugli infortunati, anche se appare molto difficile che Conceiçao possa recuperare Ruben Loftus-Cheek o Kyle Walker per queste due partite che rappresentano il crocevia della stagione della formazione milanista.