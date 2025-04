Milan, domani la ripresa degli allenamenti: occhi puntati su Maignan e Gimenez

Dopo i due giorni di riposo concessi da Sergio Conceiçao, domani il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello in vista del prossimo impegno di campionato contro l'Atalanta, in programma domenica sera a San Siro. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, gli osservati speciali saranno in particolare Santiago Gimenez e Mike Maignan.

Da vautare Gimenez e Maignan

Il centravanti messicano ha saltato la trasferta di Udine in quanto era ancora dolorante al fianco (si era fatto male contro la Fiorentina), ma ora sembra stare meglio e dovrebbe tornare a disposizione contro l'Atalanta. Occhi puntati poi anche su Maignan dopo il trauma cranico rimediato venerdì sera a Udine in seguito ad un duro scontro con il compagno di squadra Jimenez. Se avrà il via libera dei medici, il francese potrà tornare ad allenarsi ed essere convocato da Conceiçao per la prossima sfida contro i bergamaschi.