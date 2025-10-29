Milan, domenica arriva la Roma a San Siro. Ancora senza Rabiot e Pulisic
Il Milan ha ottenuto ieri sera in casa dell'Atalanta il suo secondo pareggio di fila in campionato dopo quello di qualche giorno fa contro il Pisa a San Siro. Con questo risultato, i rossoneri sono scivolati a -3 dal Napoli capolista che oggi potrebbe essere raggiunto in vetta dalla Roma in caso di successo dei giallorossi contro il Parma. La formazione di Gasperini sarà tra l'altro la prossima avversaria del Diavolo domenica sera, gara in cui mancheranno ancora nelle file rossoneri sia Adrien Rabiot che Christian Pulisic. Lo riferisce il Corriere della Sera stamattina.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 21*
Roma 18
Milan 18*
Inter 15
Bologna 14
Como 13
Atalanta 13*
Juventus 12
Udinese 12
Cremonese 11
Torino 11
Lazio 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6*
Verona 5
Pisa 4
Fiorentina 4
Genoa 3
*una partita in più
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan