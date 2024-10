Milan, due errori dagli 11 metri. Gazzetta: "Fonseca furioso: 'Il rigorista è Pulisic. Perchè hanno cambiato? Non deve succedere più'"

Caos rigori al Milan non solo per i due penalty sbagliati ieri contro la Fiorentina da Theo Hernandez e Pulisic, ma soprattutto perchè nel post-partita Paulo Fonseca ha dichiarato che il rigorista designato era Pulisic. "Fonseca furioso: 'Il rigorista è Pulisic. Perchè hanno cambiato? Non deve succedere più'" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport.

Queste le parole del tecnico portoghese nel post-partita a Milan TV sulla questione rigorista: "Il rigorista è Pulisic, non so perchè i ragazzi hanno cambiato. Ho già detto ai ragazzi che non succederà più".