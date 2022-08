Milan, è il giorno di De Ketelaere. Tuttosport: "Esordio sabato contro il Vicenza"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

L'arrivo di Charles De Ketelaere è slittato di un altro giorno, ma fa tutto parte degli accordi. Con il Milan ancora a Marsiglia, infatti, il giocatore ha preferito attendere un giorno in più per il suo sbarco in Italia, rimandando ad oggi la data delle visite mediche e il momento della firma sul contratto. Mercoledì incontrerà la squadra e inizierà a lavorare sotto la guida di Pioli; il giocatore, infatti, è già in forma grazie alla preparazione svolta con il Bruges che gli ha permesso di non perdere tempo prezioso, rendendolo già pronto all'esordio con la sua nuova maglia, che potrebbe avvenire sabato contro il Vicenza. Lo fa sapere Tuttosport.