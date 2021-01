Il Milan (a San Siro contro l’Atalanta) e l’Inter (sul campo dell’Udinese) giocheranno oggi contemporaneamente. "Vedo doppio", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge in merito a questo derby a distanza: "Ai rossoneri (+3) basta un pari per virare primi. Alle 18 in palio mezzo Scudetto, poi martedì supersfida di Coppa Italia".